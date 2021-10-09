مهرجان عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda من هايبر بنده ضمن عروض بنده اون لاين وفي الفروع

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار المنتجات المتنوعة في التي يحتاجها كل منزل، ومنها: أدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، وكذلك يوفر الهايبر أيضاً خصومات مميزة على أسعار الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من منتجات غذائية طازجة، ومعلبات، وكذلك على المثلجات، والحلويات، وعلى غيرها من المنتجات من دجاج بنده، وأسماك بنده، وعلى اللحوم بأنواعها، والمكسرات، والتوابل، وسوف نقدم لكم اليوم أفضل عروض بنده الصفحة الرئيسية داخل جميع فروعهم وخصومات تصل إلى 65%، وإليكم التفاصيل في الصور التالية:

عروض بنده الصفحة الرئيسية من هايبر بنده Hyper Panda

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار: بطاطس شيبس برينجيلز بنكهة الجبنة المتبلة مميزة المذاق، كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار شيبس برينجيلز بنكهات أخرى، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على سعر حب الضيافة من الباجة، وكذلك يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار الوجبات الخفيفة بنكهة البصل من ماركة جولدن.

عروض بنده بصفحة واحدة من هايبر بنده Hyper Panda

وعلى سعر عبوات أصابع الذرة من بيوقلز، وكذلك يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار بطاطس الشيبس من ليز سناكس Lays، وكذلك خصم متميز على سعر عبوات كرانش الجبنة من شيتوس، وشيبس دوريتوس الحار والعادي، كما لديهم خصم آخر على سعر بطاطس كرانشي الحار، وعلى سعر شيبس ليز بالطعم المكسيكي، وبطعم الجبنة الشيدر بالكريمة، كما يتوفر لديكم أيضاً خصم خاص على سعر شكولاتة ليندت بالبندق، وبالحليب، وعلى شكولاتة ليندت ليز من جولدز.

عروض هايبر بنده Hyper Panda بالسعودية في مجله بنده

يوفر هايبر بنده Panda market بفروعه بالسعودية كثير من التخفيضات على أسعار السلع المميزة، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر بسكويت أولكر، وعلى سعر كيك هالي من أولكر Ulker، وكذلك خصم خاص على سعر لوح الشكولاتة من دوبل جوديفا، وعلى سعر شكولاتة ماستر يس، كما لديهم خصم آخر على سعر بسكويت الشوفان من ريتز، وعلى سعر كيك الشكولاتة مميز المذاق من باربي، كما يوفر الماركت لهم العديد من الخصومات على أسعار شكولاتة كادبوري ديري ميلك.