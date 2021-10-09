نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022-2023 وأهم مميزات قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022-2023 ، هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص الآن من أجل القيام بعملية التسجيل في قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 والحصول على الإقامة الدائمة في أمريكا أو ما يُسمى بالجرين كارد، وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت شروط التسجيل في اللوتري الأمريكي، ومن ثم أكدت أنها ستعمل على تفعيل رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022-2023 خلال شهر أكتوبر الحالي.

التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022-2023

التسجيل ف اللوتري الأمريكي 2022 ، قبل أن نرفق لكم أدناه رابط موقع الهجرة العشوائية لأمريكا، يُغد برنامج القرعة العشوائية للحصول على الجرين كارد أو الإقامة الدائمة، عبارة عن برنامج قرعة تتم برعاية وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية. واللوتري الأمريكي له الكثير من المميزات سنتعرف عليها أيضاً. وتمنح الخارجية الأمريكية الفائزين في اللوتري الأمريكي بطاقة الإقامة الدائمة في أمريكا جرين كارد، وتعد هذه من أفضل وأهم المميزات.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن موعد التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022 سيكون خلال الفترة بداية من يوم 7 أكتوبر وتستمر عمليات التسجيل في قرعة الهجرة لأمريكا 2022 حتى تنتهي في يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل. وبعدها تدخل الوزارة في عمليات الفرز ومراجعة الطلبات للاستعداد إعلان نتائج أسماء الفائزين في اللوتري الأمريكي، نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022-2023.

مميزات قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022:

التقديم في القرعة الهجرة إلى أمريكا مجانية. لا يحتاج التقديم في اللوتري الأمريكي إلى لغة أو شهادات خبرة. حصول الشخص على تأشيرة للهجرة إلى أمريكا. سهولة العمل في أمريكا. الهجرة العائلية إلى أمريكا. حصول المقبولين في اللوتري الأمريكي على تصريح إقامة دائمة في أمريكا “جرين كارد” Green Card

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022

رابط التسجيل في اللوتري الأمريكي 2022-2023، من خلال الدخول عبر رابط موقع تسجيل قرعة الهجرة لأمريكا، وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت. يُمكنكم إتمام عملية التسجيل. وذلك بعد ما تم تفعيله من قبل الوزارة قبل يوم بدء استقبال طلبات تقديم اللوتري الأمريكي. وسنتابع معكم أدق التفاصيل والأخبار الجديدة التي تخص الإعلان عن نتائج اللوتري الأمريكي 2022 ، وصدور كشوف أسماء الفائزين في الهجرة العشوائية إلى أمريكا، وذلك من خلال تقارير متتالية نرصدها لكم او من خلال تحديث هذه الصفحة بكل خبر جديد فيما يخص هذا الشأن.