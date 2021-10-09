الفراعنة في بنغازي.. إجراءات أمنية مشددة وحراسة خاصة لصلاح

يستعد منتخب مصر للسفر سريعا إلى بنغازي، لخوض مباراة مهمة أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة خاصة لنجم "الفراعنة" محمد صلاح.

ومن المنتظر أن تصل بعثة منتخب مصر إلى بنغازي الأحد، بعد يومين فقط من فوزه على ليبيا في الإسكندرية بهدف نظيف، وتصدره المجموعة السادسة بسبع نقاط.

وعلى مدار سنوات، كانت ليبيا ممنوعة من استضافة أي مباريات دولية أو إفريقية بسبب الوضع الأمني غير المستقر، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر مؤخرا رفع هذا الحظر، واختار ملعب بنينا الدولي لاستضافة كافة المباريات الدولية والإفريقية.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن "تفاهامات واتصالات جرت بين مسؤولين في اتحاد الكرة المصري ونظيره الليبي، للوقوف على آخر الاستعدادات لتأمين البعثة المصرية بالكامل، ومحل الإقامة وأماكن التدريب المخصصة للمنتخب الضيف".

وأكد الجانب الليبي أن "فرقة أمنية كاملة ستستلم المنتخب المصري فور وصوله إلى بنغازي، وترافقه حتى محل الإقامة ثم ملعب بنينا حتى مغادرته ليبيا".

وقال مصدر أمني ليبي لموقع "دوت الخليج"، إن كافة المنتخبات التي تستضيفها ليبيا تحظى بتأمين ورعاية، من أجل "توفير جو مناسب يساعدها على التركيز في المبارايات".

وأضاف المصدر أن "منتخب مصر سيكون له وضع خاص لكونه الضيف العربي الوحيد في المجموعة، ونظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين".

وأشار إلى أنه "من بين الإجراءات الأمنية المتخذة، توفير حراسة خاصة بصلاح نجم ليفربول الإنجليزي، نظرا لقيمته العالية ليس فقط لمنتخب مصر، بل لإفريقيا والعالم أجمع"، معتبرا حضوره لأرض ليبيا "أكبر رسالة تؤكد أن بنغازي آمنة".

وأكد المصدر الأمني على أن "هناك خطة مدروسة وضعت لتأمين المنتخب المصري أثناء تواجده في ليبيا. كل ما طلب توفيره تم إنجازه بالفعل".

وبحسب وسائل إعلام محلية، طالب طيف واسع من مشجعي كرة القدم في ليبيا اتحاد كرة القدم، ببذل أقصى جهد لإقامة مباراة مصر بحضور الجمهور، لتحفيز اللاعبين ضد أكثر منتخبات المجموعة خبرة.