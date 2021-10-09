تايوان ترفض تصريحات الصين

جدة - نرمين السيد - أكد المكتب الرئاسى فى تايوان، اليوم السبت، أن مستقبل الجزيرة فى يد شعبها، مشددًا على أن الرأى العام السائد شديد الوضوح فى رفض نموذج "دولة واحدة ونظامان" الذى تتبناه الصين.





وفى بيان منفصل، دعا مجلس شؤون البر الرئيسى فى تايوان الصين إلى التخلى عن "خطواتها الاستفزازية من التدخل والمضايقة والتخريب"، حسبما ذكرت "رويترز". جاء ذلك ردًا على الرئيس الصينى شى جين بينج، الذى ألقى خطابًا فى وقت سابق من اليوم، وتعهد فيه بإعادة "التوحيد" بين الصين وتايوان.

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