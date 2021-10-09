نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج التصويت الخاص ٢٠٢١ العراق إندماجاً مع نتائج الاقتراع العام الأحد المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التصويت الخاص ٢٠٢١ العراق ، ما زلنا نتابع معكم تقديم أهم وأخر الأخبار عن الانتخابات العراقية التصويت الخاص للعسكريين والأمنيين والنازحين والسجناء، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية إغلاق باب التصويت الخاص أمس الجمعة الموافق 8-10-2021 في الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة، ويبحث الكثير الآن عن تفاصيل إعلان نتائج التصويت الخاص 2021 بالعراق، وهذا ما نختص هذه الصفحة.

نتائج التصويت الخاص 2021 العراق

نتائج التصويت الخاص 2021 ، كانت المفوضية العليا الانتخابات العراقية التصويت الخاص ، قد أعلنت فتح أبواب مراكز الاقتراع الخاص وإتاحة باب استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد، علماً أن التصويت الخاص تم بشكل إلكتروني، وأشارت المفوضية العليا للانتخابات العراقية المبكرة عدم نيتها في تمديد فترة التصويت.

وفي ذات السياق، أوضح مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي من خلال حسابه الشخصي الرسمي والموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تغريده صغيرة، أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص بالتزام وانتظام ومسؤولية. مُضيفاً أن كافة الإجراءات الخاصة بعملية التصويت الخاص كانت تمت بنجاح كبير من حيث التأمين والنزاهة وعدالة الاقتراع للتصويت الخاص بالعراق.

التصويت الخاص ٢٠٢١

ومن خلال متابعتنا المستمرة فقد نشرت العديد من الصحف العراقية صباح اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري 2021. أن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية القاضي جليل عدنان خلف أكد عدم وجود أي خروقات أمنية خلال إتمام عملية التصويت الخاص.

كما أوضح القاضي جليل عدنان خلف في مؤتمر صحفي رسمي بخصوص التصويت الخاص في العراق 2021 ، أن عملية الاقتراع قد شهدت مشاركة توضح بداية النجاح للانتخابات التشريعية العراقية، مُشيراً أن عملية التصويت استمرت وتمت بنجاح وفقاً لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الحكومة.

نتائج التصويت الخاص في العراق 2021

وكشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية جمانة الغلاي، أن التصويت الخاص ٢٠٢١ الانتخابات المبكرة في العراق تعتمد على أجهزة حديثة وتقنية عالية جداً. والتي تُساعد على توفير الوقت والجهد، كما ستعمل هذه الآلية والتقنية اللوجستية الإلكترونية العالية الدقة على فرز نتائج التصويت الخاص 2021 في بغداد وجميع محافظات العراق.

ورداً على أحد التساؤلات عن هل سيتم إعلان نتائج التصويت الخاص اليوم، أكدت جمانة الغلاي، أن نتائج التصويت الخاص ٢٠٢١ لن يتم إعلانها اليوم السبت بل ستدمج مع نتائج التصويت العام 2021 يوم الأحد القادم. وسوف يتم الإعلان عن النتائج بعد مرور 24 ساعة على انتهاء عمليات التصويت العام.