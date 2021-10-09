أمريكا: 4 قتلى فى تحطم طائرة بولاية جورجيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت إدارة الطيران الاتحادية، فإن الطائرة من طراز "سيسنا 210"، تحطمت ثم اشتعلت فيها النيران، حيث أظهر مقطع فيديو تحطم الطائرة الصغيرة بالقرب من مدرج الطيران بعد ثوانٍ من إقلاعها.
وفى تصريحات نقلتها صحيفة "أتلانتا جورنال كونسيتيوشن"، قال الكابتن جيسون دانيلز، إن ما لا يقل عن 15 من رجال الإطفاء المتمركزين فى المطار، هرعوا نحو المدرج، وأخمدوا النيران بسرعة، مؤكدًا الوفيات الأربعة.
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