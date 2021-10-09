العراق: نسبة التصويت الخاص بلغت 69% فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، اليوم السبت، أن نسبة التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء فى الاقتراع الذى أجرى أمس الجمعة، بلغت 69%.





وحسبما نقل تلفزيون العراقية، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فى العراق، إن "نسبة المشاركة فى التصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحين والسجناء المودعين فى الدوائر الإصلاحية بلغت 69%، وأن عدد المصوتين بلغ أكثر من 821 ألف ناخب، وأن محافظة بابل سجلت أعلى نسبة مشاركة بلغت 80%". وأشار بيان المفوضية، إلى أن محافظة السليمانية حلت فى المرتبة الثانية بنسبة 78%، فيما جاءت محافظة ميسان بالمرتبة الثالثة بنسبة 76%، وسجلت محافظة الأنبار أقل نسبة مشاركة بلغت 59%. وأدلى نحو مليون و196 ألفًا و453 من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والنازحون والسجناء المودعين فى الدوائر الإصلاحية، بأصواتهم فى التصويت الخاص للانتخابات العراقية، أمس الجمعة.

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