الرئيس التونسى قيس سعيد يعفى رئيس هيئة السكة الحديد من منصبه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش زيارته للمصابين فى حادث تصادم قطارين جنوب تونس مساء أمس الخميس بمستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة للاطمئنان على حالتهم الصحية. وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية أمس الجمعة، أنه سيتمّ الإعلان عن تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة الوطنية للسكك الحديدة التونسية إثر تشكيل الحكومة.​

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