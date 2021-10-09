4 قتلى إثر تحطم طائرة في مطار أتلانتا الأمريكي

قالت السلطات إن طائرة صغيرة تحطمت، بعد إقلاعها مباشرة بعد ظهر الجمعة من مطار في إحدى الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن الطائرة من طراز سيسنا 210 ذات المحرك الواحد تحطمت الجمعة، في مطار ديكالب بيتشتري واشتعلت فيها النيران.

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء المقاطعة إن الأشخاص الأربعة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم جميعا.

تسابق ما لا يقل عن 15 من رجال الإطفاء المتمركزين في المطار المملوك للمقاطعة على المدرج وأخمدوا النيران بسرعة نسبيا، وفقا لمسؤول إطفاء المقاطعة، جيسون دانيلز، متحدثا لصحيفة أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن.

لم يكشف المسؤولون على الفور عن هويات القتلى.

يقع المطار على مساحة تزيد عن 700 فدان، على بعد أقل من 16 كيلومترا، وسط مدينة أتلانتا.

يعد المطار- الذي يقوم بتشغيل ما معدله 209 آلاف عملية إقلاع وهبوط سنويا على مدى العقود الثلاثة الماضية، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في الولاية بعد مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، وفقا لموقعها على الإنترنت.

قالت إدارة الطيران الفيدرالية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيقود التحقيق.

لم يكن هناك أي مؤشر فوري على سبب وقوع الحادث.