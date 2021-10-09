وفاة أكثر من 100 شخص غرقًا في نهر بالكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن أكثر من 100 شخص قضوا أو فقدوا في غرق مركب في نهر الكونغو ليل الإثنين الثلاثاء.

وعثر حتى مساء الجمعة على جثث 51 شخصا فيما يعتقد أن 69 شخصا في عداد المفقودين، وفق المتحدث باسم حاكم إقليم مونجالا (شمال شرق) نستور مغبادو.

وأكد لوكالة فرانس برس أن 39 شخصا نجوا من الكارثة.