مهرجان عروض جرير السنوي بالمملكة وخصومات مميزة على أسعار الأيفون والجوالات الحديثة 2022 بأنواعها Garir

من داخل فروع مكتبات جرير Garir بالمملكة العربية السعودية خصومات وتخفيضات خاصة جداً لمدة أيام على أسعار الإلكترونيات بأنواعها: من جوالات حديثة، وأيفون بأنواعه، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة على أسعار الشاشات والساعات الذكية للكبار والأطفال، كل هذه العروض وأكثر تجدونها متوفرة من اليوم وحتى نفاذ الكميات ضمن مهرجان عروض جرير السنوي Garir، وإليكم تفاصيل العروض:

مهرجان عروض جرير لهذا الأسبوع Garir

يتوفر لدى مكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية تخفيضات خاصة سنوية على معظم الأجهزة الإلكترونية من جرير Garir، ومنها: خصم خاص منهم على سعر آبل بينسل من الجيل الثاني Ipad stylus آيباد برو 12.9 متوافق مع أيباد، وكذلك يتوفر لدى عروض جرير خصم خاص على سعر آبل سمارت حافظة الكمبيوتر اللوحي من فوليو أيباد برو 12.9، كما يتوفر لديهم عرض خصم خاص على سعر آبل سمارت حافظة الكمبيوتر اللوحي من أيباد برو 11.

عروض مكتبات جرير Garir بالوطن العربي

كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات مميزة على أسعار: سبيجن باندل باك حافظة كمبيوتر لوحي مع واقي شاشة، وكذلك يتوفر لديهم خصم مميز على سعر سبيجن باندل باك 2018 حافظة كمبيوتر لوحي مع واقي شاشة، كما يتوفر لديهم تخفيض خاص منهم على سعر اكس دوريا باندل 2*1 حافظة كمبيوتر لوحي مع واقي شاشة كما لديهم تنزيل مميز على سعر آبل سمارت غطاء مع حامل أيباد 2019 متوافق مع أيباد 10.2.

خصومات هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية

تجدون أيضأً بمكتبات جرير بالمملكة العربية السعودية أفضل الخصومات على أسعار: شاشة سوني 65 بوصة بدقة 4K الترا اتش دي دي ال دي، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر الكمبيوتر المحمول من اسوس زين بوك برو دو OLED 15 بدقة الـ 4K، كما تجدون لديهم خصومات أخرى على أسعار سكاي وورث شاشة 65 بوصة بدقة الـ 4K الترا اتش دي دي ال أي دي وبخصم 26 %، وكذلك يوجد خصم 37% على سعر تليفزيون هاير 15 بوصة شاشة رقمية الترا دي دي ال اي دي بدقة 4K، من سامسونج جالكسي اس 21 ألترا بسعة 256 جيجابايت.