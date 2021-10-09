الجامعة العربية ترحب بتوقيع خطة عمل لإخراج التواجد العسكرى الأجنبى من ليبيا

جدة - نرمين السيد - رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والمتمثلة بالتوقيع فى جنيف، على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية بشكل تدريجى ومتوازن ومتزامن، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، وبحضور المبعوث الأممى إلى ليبيا يان كوبيش.





وثمّن مصدر مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة، الجهود الدؤوبة والمتواصلة للجنة العسكرية المشتركة، والخاصة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه فى أكتوبر الماضى، وحرصها على تنفيذ كافة بنوده، لقناعتها بالأثر المباشر لذلك على مواصلة العملية السياسية الجارية منذ إقرار ملتقى الحوار السياسى الليبى لخارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل"، وبما يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى ظروف طبيعية، وبالتالى ضمان الاحتكام إلى النتائج التى ستسفر عنها هذه الانتخابات. ودعا المصدر جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقى الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفى مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها. كما أكد المصدر، على أن توقيع الخطة وتنفيذها من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها، والتى دعت إليها قرارات مجلس جامعة الدول العربية.

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