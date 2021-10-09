ارتفاع عدد ضحايا تفجير المسجد الشيعي في قندوز بأفغانستان

قال مصدر بوزارة الصحة الأفغانية، إن عدد القتلى في الانفجار الذي وقع يوم الجمعة بمسجد شيعي في قندوز، زاد عن 46 شخصا، وبلغ عدد المصابين 143 شخصا.
وأضاف المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي": "وفقا لأحدث البيانات، توفي نتيجة الحادث 46 شخصا، وأصيب 143 آخرون".
وفي وقت سابق، قال شاهد عيان للوكالة، إن عدد الضحايا تجاوز 100 شخص، وإن هناك حوالي 20 مصابا.
وتحدثت بعض وسائل الإعلام، عن 60 قتيلا وأكثر من مئة جريح.
وتؤكد الأنباء، أن جميع القتلى والجرحى كانوا من المصلين داخل المسجد.
وتشير وسائل الإعلام، إلى أن التفجير، تم بواسطة انتحاري.
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