تقرير: تصاعد الاستيطان بمحيط القدس يستهدف وأد ”حل الدولتين”

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ،اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت الدفع مجدداً بمشروع قديم، يتضمن بناء مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات السكنية والتجارية على أراضي مطار القدس، في منطقة قلنديا شمال المدينة المحتلة، وذلك في سياق سياستها الممنهجة لوأد “حل الدولتين”.

وأضاف المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي ، السبت، أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، تنشغل في الوقت الراهن في الترويج لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في تلك المنطقة ، وتحديدا على أراضي المطار، الذي تستولي عليه سلطات الاحتلال منذ عام 1967. وتخطط لإقامة المستوطنة فوق ما تصنفها إسرائيل “ أراضي دولة ”، وهذا يمكنها من البناء دون الحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية أو تلقي اعتراضات بشأن ملكية الأراضي.

وأوضح أن هذه المستوطنة ستكون الثانية على أراضي القدس الشرقية ، منذ أن صادقت إسرائيل على مستوطنة “هار حوما”، التي أقيمت على جبل أبو غنيم انطلاقا من العام 1997.علما أن الخطوات الإجرائية التي تسبق الشروع في البناء ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 2021، وقد تستغرق 3 أعوام على أبعد تقدير.

وأشار إلى أن الحديث في هذا الصدد يدور عن مخطط ذي أبعاد خطيرة، يعمل المستوى السياسي في تل أبيب على تعجيل اجتيازه إجراءات المناقشة والمصادقة والموافقة، وأن المخطط يشمل بناء مستوطنة كاملة تخصص لأغراض السكن بشكل أساسي وترويجها تجاريا بضم المنطقة الصناعية الموجودة هناك “عطروت”.من شأنه توجيه ضربة قاصمة أخرى لإمكانية قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المكتب الوطني إلى أنه تم الكشف عن تفاصيل أضخم مجمع استيطاني اقتصادي ترفيهي في منطقة “السهل الأحمر” شرقي القدس المحتلة، بعدما جرى مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية . وفي تفاصيله فإن المخطط قائم على مساحة 100 دونم على أراضٍ مقدسية خاصة تعود ملكيتها لأهالي بلدة سلوان، الذين يمتلكون كل الأوراق الثبوتية الرسمية لذلك.

وأوضح ان سلطات الاحتلال استولت قبل سنوات، على هذه الأراضي بأوامر عسكرية لغرض إقامة مناورات وتدريبات عسكرية وتم تسجيلها كـ”أراضي دولة”، ويقع هذا المجمع الاستيطاني بالقرب من مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس، وتبلغ تكلفة بنائه 730 مليون شيكل بدعم من الحكومة ومؤسسات إسرائيلية ومن مستثمرين يهود في العالم ويتضمن مراكز تجارية وترفيهية، وقنوات للمياه، ومواقف للسيارات ومطاعم وفنادق تم تصميمها على الطراز الغربي الحديث.

وشدد المكتب الوطني، على أن حكومة الاحتلال لم تكتفي بمشاريع الاستيطان في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس المحتلة بل توسعت في أطماعها العدوانية حيث تقدمت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، بمقترح جديد للحكومة الإسرائيلية يقضي بإقامة مستوطنات جديدة في هضبة الجولان السورية المحتلة.

ويذكر أن المستوطنة الجديدة المنوي اقامتها على أرض مطار ” قلنديا” سوف تستولي على 900 دونم من أصل 1200 دونم المساحة الإجمالية لأراضي المطار ، الذي أغلقته إسرائيل عام 2000 وأوقفت استخدامه، بعد أن خصصته للرحلات الداخلية منذ احتلالها.