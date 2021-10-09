طريقة التسجيل في تطبيق مرسول وخطوات الحصول على أفضل خدماته

طريقة التسجيل في تطبيق مرسول، يتم استخدام تطبيق مرسول من داخل المملكة السعودية وهو يساعد على توصيل الطلبات داخل عاصمة الرياض ويتواجد في العديد من المدن الهامة مثل مكة وجده والمدينة والقصيم والدمام، ويتم استخدامه على العديد من الأجهزة الذكية والايباد وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة حيث يساعد هذا التطبيق على خدمة توصيل الطلب الذي يريده المستخدم في أي مكان.

مزايا تطبيق مرسول

يتميز هذا التطبيق أنه يمكن التحدث بين صاحب الطلب والمندوب وذلك حتى يتمكن من توصيل الطلب إليه ولكي يوضح له ما يحتاج والعميل.

يعمل هذا التطبيق على عرض جميع المحلات والمتاجر الموجودة في المنطقة من خلال القوائم الخاصة بهذا التطبيق.

طريقة التسجيل في تطبيق مرسول

أولا يجب عليك فتح التطبيق وسوف تظهر الصفحة الخاصة بك التي قمت بالاشتراك فيها من خلال الحساب الخاص بك سواء البريد الإلكتروني أو إلفيس بوك أو جوجل أو بواسطة رقم الهاتف سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية للتطبيق وسوف تظهر إمام الجميع المتاجر النشطة.

بعد ذلك يمكنك البحث عن أي متجر متخصص ويوجد في هذا التطبيق خانه تعرف باسم طلباتي ويأذن فيها الطلب أو التوصيل ويوجد هنا أخرى توضح لك التنبيهات الخاصة بالمتاجر أو في حالة عمل كمندوب ويوجد أيضا هنا تتعلق بالملف الشخصي لهذا المستخدم والرصيد الخاص به.

شروط التسجيل في مرسول

ينبغي ألا يقل عمر هذا الشخص الذي يريد العمل كمندوب عن 18 عام وأن يكون من الأشخاص الغير مدخنين.

يحصل هذا المسؤول على 20% من قيمة الرسوم الخاصة لتوصيل الطلب وبالتالي يمنع هذا التطبيق وصول أي طلبات تتنافى مع الآداب العامة أو مع قانون المملكة ويتم التعامل مع العملاء من خلال التطبيق فقط.