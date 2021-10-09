خطوات تقديم طلب صهريج من شركة المياه الوطنية بالسعودية

خطوات تقديم طلب صهريج من شركة المياه الوطنية بالمملكة السعودية، يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة أهم الخطوات التي تساعدهم على تقديم طلب صهريج ماء من خلال شركة المياه الوطنية بالمملكة السعودية عبر على الانترنت، حيث تعمل على تسهيل كافة الإجراءات لجميع المواطنين لامكانية طلب الفواتير والصهاريج مع متابعة جميع الطلبات والاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها من خلال شركة المياه الوطنية لتسهل على الجميع بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكانها أو فرع الشركة الرئيسي.

خطوات تقديم طلب صهريج ما من شركة المياه الوطنية

يمكنك من خلال الخطوات التالية تقديم طلب على الانترنت بخطوات سهلة وبسيطه سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع شركة المياه الوطنية عبر الانترنت وإذا لم يكن لديك حساب تقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

وتقوم بإضافة البيانات والمعلومات المحددة ثم تقوم بالضغط على الطلبات وتقوم بالضغط على تسجيل دخول ثم تقوم باختيار طلب صهريج ماء.

بعد ذلك تقوم بتحديد المواصفات التي تريدها ثم الضغط على إرسال الطلب سوف يظهر لكم تسجيل الطلب وتظهر كلمة تم التسجيل بنجاح، وسوف يتم الرد عليك في أقرب وقت ويمكنك أيضا أن تتبع الطلب من خلال رقم التسجيل الذي سوف يتم إرسالة عند عملية التسجيل.

التأكد من قبول طلب صهريج ماء

عند إرسال طلب صهريج ماء وأرسال الرقم بالطلب ينبغي عليك معرفة بعض العلامات التي توكد عملية التسجيل بنجاح من خلال بعض الخطوات وهي كالآتي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بشركة المياه الوطنية والضغط على قائمة الطلبات ثم تقوم بالضغط على متابعة حالة الطلب وتضيف ورقم الطلب الخاص بك ثم تضغط تم إرسال عند عملية التسجيل وذلك عند التسجيل على البوابة الإلكترونية في المرة الماضية.