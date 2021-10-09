مصرع 100 شخص وفقدان 70 آخرين إثر غرق مركب فى نهر الكونغو

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات المحلية فى الكونغو الديموقراطية، اليوم السبت، مصرع 100 شخص جراء غرق مركب فى نهر الكونغو، منذ الثلاثاء الماضى، حيث انتشلت السلطات جثث 51 شخصًا، بينما لا يزال 69 شخصًا فى عداد المفقودين.





وقال نستور مغبادو، المتحدث باسم حاكم إقليم مونجالا شمال شرق البلاد، إن 39 شخصًا نجوا من الكارثة، موضحًا أن المركب كان عبارة عن 9 زوارق آلية متصلة ببعضها البعض، وليس مركبا بحد ذاته، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتوقع مغبادو، أن تكون "الحمولة الزائدة وسوء الأحوال الجوية ليلاً" سبب غرق المركب، لافتًا إلى أن سلطات مونجالا أبلغت كينشاسا بالغرق بعد الحادث مباشرة، "لكن كانت لدينا تحفظات على الحصيلة"، واحتاجت إلى "وقت لجمع كل العناصر".

كما أشار المتحدث إلى استمرار البحث لانتشال جثث أخرى، مشيرًا إلى أن الأمل فى العثور على مزيد من الناجين "يتضاءل يومًا بعد يوم"، معلنًا الحداد فى المنطقة لثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، فإنه فى غياب بيان للركاب، يكون عدد المفقودين مبنى على تقديرات تستند إلى عدد الأشخاص الذين يتسع لهم المركب.

فيما لم تنقل وسائل الاعلام الكونغولية التفاصيل المتعلقة بحجم الحادث إلا مساء أمس الجمعة، وأكدتها سلطات الإقليم.