إيران: سنواصل مفاوضات إحياء الاتفاق النووى فى فيينا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع قناة "فرانس 24"، اليوم السبت، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "هناك مسارين فى الخارجية الإيرانية يتم على أساسهما إعادة النظر فى المفاوضات النووية، وأن المرحلة الأولى منه انتهت وتمخضت عن مواصلة المفاوضات مع مجموعة دول 1+4 فى فيينا، وأن المرحلة الثانية ستصل الى نتيجة فى مستقبل قريب".
وأكد خطيب زاده، فى تصريحاته، أنه فور انتهاء مسار إعادة النظر فى المفاوضات السابقة ستبدأ المفاوضات، لافتًا إلى ان الحكومة الجديدة تعيد النظر فى 6 جولات من المفاوضات التى جرت سابقا بهدف دراسة تفاصيل تلك المفاوضات ونتائجها، وفور وصولها الى نتيجة ستحدد موعدًا لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
وأضاف أن "تلك المفاوضات تحمل الكثير من التفاصيل، واتصور أن الموعد المحدد لانطلاق جولة جديدة منها سيكون أقصر مما يحتاجه فريق الرئيس الأمريكى للعودة إلى المفاوضات فى فيينا".
وكانت المفاوضات بين إيران ومجموعة 1+4 "بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وفرنسا"، قد انطلقت فى فيينا خلال شهر أبريل الماضى، بهدف إحياء الاتفاق النووى، ولكن جرى تعليقها لاحقًا بسبب تولى حكومة جديدة مقاليد السلطة فى الجمهورية الإسلامية فى شهر يونيو الماضى.
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