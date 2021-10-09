أمريكا توافق على بيع 12 مروحية هجومية لـ أستراليا

جدة - نرمين السيد - وافقت الحكومة الأمريكية على بيع 12 طائرة مروحية هجومية وطائرة عسكرية خاصة بالحرب الإلكترونية إلى أستراليا، فى صفقة ستصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة.





وكانت أستراليا طلبت مؤخرًا شراء 12 مروحية من طراز "ام اتش - 60 آر سيهوك"، ومعدات أخرى تتجاوز قيمتها إلى 985 مليون دولار، وذلك بعد توقيع اتفاق "أوكوس" الاستراتيجى مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى وجه الصين، وهو الاتفاق الذى يتضمن بناء غواصات نووية لحساب كانبيرا.

ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس قرارها بالمضى قدمًا فى هذه الصفقة"، مؤكدًا أن أستراليا هى أحد أهم حلفاء واشنطن فى غرب المحيط الهادى.

وأضافت البيان: "الموقع الاستراتيجى لهذه القوة السياسية والاقتصادية يساهم بشكل كبير فى ضمان السلام والاستقرار فى المنطقة، ومساعدة حليفنا فى تطوير قدرات قوية وجاهزية للدفاع عن النفس أمر حيوى للمصلحة الوطنية الأمريكية".

وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن مروحيات سيهوك متعددة الاستخدام اذ يمكن نشرها على السفن لشن هجمات ضد سفن أو غواصات وأيضًا فى عمليات الإنقاذ، وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.

وطلبت استراليا أيضًا شراء طائرة "بوينج إى آيه-18 جى جراولر" للهجمات الالكترونية، وقد وافقت الولايات المتحدة أيضًا على بيعها، حسبما أكد بيان الخارجية.