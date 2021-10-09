وكانت أستراليا طلبت مؤخرًا شراء 12 مروحية من طراز "ام اتش - 60 آر سيهوك"، ومعدات أخرى تتجاوز قيمتها إلى 985 مليون دولار، وذلك بعد توقيع اتفاق "أوكوس" الاستراتيجى مع الولايات المتحدة وبريطانيا فى وجه الصين، وهو الاتفاق الذى يتضمن بناء غواصات نووية لحساب كانبيرا.
ووفقًا لـ"فرانس برس"، قالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها، إن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونجرس قرارها بالمضى قدمًا فى هذه الصفقة"، مؤكدًا أن أستراليا هى أحد أهم حلفاء واشنطن فى غرب المحيط الهادى.
وأضافت البيان: "الموقع الاستراتيجى لهذه القوة السياسية والاقتصادية يساهم بشكل كبير فى ضمان السلام والاستقرار فى المنطقة، ومساعدة حليفنا فى تطوير قدرات قوية وجاهزية للدفاع عن النفس أمر حيوى للمصلحة الوطنية الأمريكية".
وبحسب الوكالة الفرنسية، فإن مروحيات سيهوك متعددة الاستخدام اذ يمكن نشرها على السفن لشن هجمات ضد سفن أو غواصات وأيضًا فى عمليات الإنقاذ، وإعادة تعبئة الوقود أو النقل.
وطلبت استراليا أيضًا شراء طائرة "بوينج إى آيه-18 جى جراولر" للهجمات الالكترونية، وقد وافقت الولايات المتحدة أيضًا على بيعها، حسبما أكد بيان الخارجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا توافق على بيع 12 مروحية هجومية لـ أستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.