موعد مباراة الفيصلي والباطن الودية اليوم السبت 09\10\2021 استعدادات الأندية السعودية

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية موعد مباراة الفيصلي والباطن الودية القادمة، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 09\10\2021، ضمن استعدادات الأندية السعودية لاستئناف بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والمتوقف بسبب الأجندة الدولية، ولمشاركة المنتخب السعودي في خوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، يسعى نادي الفيصلي من خلال هذه المباراة الودية إلى تجهيز لاعبيه للمباريات الرسمية، كما يسعى المدير الفني للفيصلي للوقوف على نواحي الضعف الموجودة في الفريق لمعالجتها، ومعرفة جوانب القوة للتركيز عليها وتطويرها وزيادة فعاليتها، لذلك هي مباراة ودية لكنها تتسم بالقوة والإثارة وترقى إلى المباريات الرسمية.

من ناحيةٍ أخرى يسعى نادي الباطن لتقديم مباراة قوية والإعلان عن نفسه بقوة اليوم، كما يسعى المدير الفني إلى مشاهدة ومتابعة أكبر عدد من اللاعبين ومدى جاهزيتهم، ومدى تنفيذ الفريق لفكر المدير الفني ومعرفة نواحي الضعف في الفريق والعمل على تصحيحها، والتركيز على بعض الجمل والخطط التكتيكية والعمل على تنفيذها داخل المستطيل الأخضر، لذلك كل فريق له دوافعه في خوض هذه المباراة، ولذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة وسريعة ترتقي إلى المباريات الرسمية.

موعد مباراة الفيصلي والباطن الودية

يحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية أحداث لقاء الفيصلي ضد الباطن الودية، وذلك ضمن استعداد الناديين لاستئناف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

يدخل نادي الفيصلي المباراة الودية ضد الباطن وترتيبه في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان التاسع. ولديه من النقاط 9 نقاط من سبع مواجهات. فقد استطاع الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاث مواجهات وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين. واستطاع لاعبوه أن يحرزوا 9 أهداف واستقبلت شباك الفريق 10 أهداف. ومن خلال هذه الإحصائية يتبين وجود قصور شديد في النواحي الدفاعية. وهي ما يعمل المدير الفني على تصحيحها من خلال هذه المباراة الودية.

بينما يدخل نادي الباطن المباراة وهو محتلاً المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط. وذلك من خلال سبع مواجهات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري. فقد استطاع الفريق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث مواجهات بينما ذاق طعم الخسارة في ثلاث مباريات. واستطاع لاعبوه أن يحرزوا خمسة أهداف بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف. لذلك هي مباراة هامة لكلا الفريقين لتصحيح المسار ومعالجة الأخطاء ووضع الحلول لها.