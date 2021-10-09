عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة على لحوم بنده ودجاج بنده وغيرها بخصم 50%

يوفر هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات والتنزيلات على أسعار المنتجات الغذائية بكافة أنواعها من لحوم بنده ودجاج بنده، وتنزيلات تصل إلى 50% ضمن فاعليات إحتفال السعودية بعيد بنده السنوي بجميع مدن المملكة العربية السعودية، حيث يقدم الماركت خصومات بنده الأسبوعية المميزة بإستمرار على كافة المنتجات لديه بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى عروضه الموسمية، ومهرجان عروض بنده السنوي من بندة السعودية، وإليكم الآن تفاصيل عروض بنده لهذا الأسبوع:

عروض بنده الأسبوعية على دجاج بنده Panda

يتوفر لدى هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات على أسعار دجاج ساديا بأنواعه، ومنها: خصم خاص على سعر عبوات الدجاج بدون عظم بحجم 2.5 كيلو، كما يتوفر لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار الخضار المشكل كالفاصوليا الخضراء، وعلى سعر الملوخية، وعلى سعر البامية، كما يتوفر لديهم خصم مميز على سعر الدجاج البروستيد الكلاسيك الشرائح، وكذلك يوجد لديهم عرض آخر على سعر البرجر البقري بحجم الكيلو الكامل من نفس الماركة، وغيره على سعر البرجر البقري بالتوابل العربية، كما يوجد عرض على عبوة إضافية من عبوات البطاطس المعدة للقلي بالحجم العائلي 2.5 كيلوجرام.

عروض بنده اليوم من مجله بنده وموقع بندة Panda KSA

يمكنكم أيضاً الإستفادة بعرض ساديا من بنده على سعر عبوات أجنحة الدجاج بحجم 900 جم، وكذلك العرض المميز منهم على سعر أفخاد الدجاج الغليظة، وعلى سعر عبوات صدور الدجاج، كما يتوفر هناك عبوات دجاج مجمد كامل بدون أحشاء بأسعار خاصة، وعبوات أخرى منه بحجم أكبر.

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يتوفر بجميع فروع هايبر بنده بالسعودية خصومات خاصة على جميع أنواع المشروبات الساخنة، ومن ضمنها: خصم خاص على سعر القهوة التركية السادة من الباجة، وكذلك خصم آخر على سعر القهوة سريعة الذوبان من ماكسويل، وخصم منهم آخر على سعر القهوة المميزة المذاق من نسكافيه جولد، كما يمكنكم الإستمتاع بعرض بنده على سعر القهوة التركية من مود روست مايسترو، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر القهوة الإسبريسو من بريمو.