العثور على "مخلوق أكبر من الإنسان" في البحر الأحمر

شرع فريق يضم علماء الأحياء البحرية وصحفيين وصناع الأفلام، عام 2020، في مهمة لاستكشاف أعماق البحر الأحمر، لكن المفاجأة هي "مخلوق ضخم أكبر من الإنسان".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الفريق كان يحقق في حطام سفينة "بيلا"، التي غرقت في نوفمبر 2011، قبل أن يعثروا على حبار عملاق.
وذكر ماتي رودريغ، رئيس برنامج العلوم في فريق "OceanX": "لن أنسى أبدا ما حدث.. بينما كنا نحقق في حطام السفينة، ظهر هذا المخلوق الضخم".
وبعد أبحاث وتحقيقات، اكتشف الفريق، في سبتمبر 2021، أن المخلوق، الذي تم العثور عليه هو "الشكل العملاق" للحبار الطائر البنفسجي.
ويتوفر هذا الحبار العملاق النادر على زعانف قصيرة وعريضة، تشبه شكل رأس السهم. ويمكن أن يصل طوله في بعض الأحيان إلى 20 مترا.
يشار إلى أن آخر حبار عملاق تم اكتشافه كان في أكتوبر 2016، وكان طوله 9 أمتار.
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