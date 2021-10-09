ألمانيا: هجوم على جندى إسرائيلى سابق فى برلين

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الألمانية، إن الجندى الإسرائيلى السابق، 29 عامًا، كان يرتدى سترة عليها رمز الجيش الإسرائيلى عندما تعرض للاعتداء أمام محطة ترام بشرق المدينة، مساء أمس الجمعة.

وأشارت الشرطة إلى أن المعتدين المجهولين وجهوا سؤالاً للرجل عن عقيدته، ثم هاجموه على الفور برش الغاز المهيج فى وجهه، وطرحوه أرضًا. فيما قدم مسعفون الرعاية للمعتدى عليه فى مكان الحادث.