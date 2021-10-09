مصر تدين الهجوم الحوثى على مطار الملك عبد الله

جدة - نرمين السيد - ادانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثى هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها استهداف مطار الملك عبد الله، أمس الجمعة، الموافق 8 أكتوبر 2021، بطائرتين مُسيرتين بدون طيار، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين، فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.





وتؤكد مصر أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما فى ذلك المطارات الواقعة فى المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثى يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولى الإنسانى وتهديد لحياة المسافرين، ولأمن وسلامة الطيران المدنى وحرية الملاحة الجوية. وتعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدى لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

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