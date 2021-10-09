وزير الخارجية التركي: أمريكا تدعم الإرهاب في سوريا وعليها التخلي عن سياستها...

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم السبت الولايات المتحدة بدعم الإرهاب في سوريا، داعيا واشنطن للتخلي عن سياستها "الخاطئة" في هذا البلد.

خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا عقده في أنقرة علق تشاووش أوغلو على تمديد الولايات المتحدة عقوباتها ضد تركيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتعاون في سوريا مع "وحدات حماية الشعب" (الكردية) وتقدم لها "دعما جسيما"، في حين يعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة (الذي تعتبر أنقرة "وحدات حماية الشعب" جزءا منه) منظمة إرهابية. وأكد تشاووش أوغلو أن هذا الوضع يعتبر "جريمة بموجب القانون الأمريكي".

وأنكر رئيس الدبلوماسية التركية أن تكون محاربة تنظيم "داعش" هي الغرض الحقيقي لوجود الولايات المتحدة في سوريا، قائلا: "نعلم جيدا أن الغرض من الوجود هناك ليس القتال ضد داعش. لقد قاتلنا داعش. والجيش الوحيد الذي يقاتل ضد داعش هو جيشنا في الناتو وفي العالم".

وتابع تشاووش أوغلو: "أمريكا تدعم تنظيما إرهابيا انفصاليا يحاول تقسيم سوريا.. بدلا من إلقاء اللوم على تركيا عليها أن تتخلى أولا عن سياساتها الخاطئة. كما يجب أن تكون أكثر صدقا مع الشعب الأمريكي والكونغرس الأمريكي".