بعد قليل مباراة السودان وغينيا اليوم السبت والقنوات الناقلة وتردد قناة ssc3 HD الناقلة للمباراة

تنتظر أنصار صقور الجديان موعد مباراة السودان وغينيا اليوم السبت ضد غينيا، حيث يحتضن ملعب أدرار اليوم مباراة السودان القادمة ضد غينيا، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مباراة لا بديل فيها عن الفوز للمنتخب السوداني، حتى يبقي على آماله الضعيفة في البقاء في المنافسة.

يدخل منتخب صقور الجديان المباراة وهم في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة، جمعها من ثلاث جولات خسر في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة أمام غينيا بهدف لمثله، لذلك الوضع صعب للغاية بالنسبة للمنتخب السوداني، لكن الأمل مازال قائم حسابياً ولو كان الأمر صعب.

بينما يدخل منتخب غينيا اللقاء ساعياً نحو الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين جمعهما من جولتين أمام غينيا بيساو وانتهت بالتعادل الإجابي بهدف لمثله، وفي الجولة الثانية تعادل أيضاً أمام منتخب السودان بهدف لمثله، لذلك هي مباراة هامة ومصيرية وفاصلة لكلا المنتخبين، إما التمسك بالأمل الضعيف أو توديع المنافسة على الصعود مبكراً.

موعد مباراة السودان وغينيا اليوم

يحتضن ملعب أدرار اليوم السبت الموافق 09\10\2021 مباراة السودان اليوم ضد غينيا، وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

13:00:- الواحدة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت السودان ومصر وليبيا.

16:00:- الرابعة عصراً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين ولبنان وقطر.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قناة ssc3 HD الرياضية حقوق نقل مباراة السودان ضد غينيا، كما سيتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اليوتيوب، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “راشد الدوسري”.

تشكيل منتخب السودان ضد غينيا المتوقع

يدخل منتخب صقور الجديان المباراة اليوم ضد غينيا وعينه على الثلاث نقاط، حيث لا بديل أمام منتخب السودان عن الفوز والرجوع بالثلاث نقاط، لذلك من المتوقع أن يخوض المباراة بنفس تشكيلة المباراة السابقة، وباندفاع هجومي بغية تحقيق هدف يريح الأعصاب لذلك من المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:- علي أبوعشرين.

الدفاع:- وليد حسن، صلاح نمر، محمد أحمد أرنق، فارس عبد الله.

الوسط:- نصر الدين الشغيل، رمضان عجب، صلاح عادل.

الهجوم:- أطهر الطاهر، محمد عبد الرحمن، أحمد حامد التش.

تردد قناة ssc3 HD نايل سات

ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة ssc3 HD الرياضية بعد أن تم الإعلان عن نقلها لمباراة السودان اليوم ضد غينيا، وفيما يلي سنوافيكم بالتردد الخاص بالقناة حتى تتمكنوا من متابعة صقور الجديان اليوم.

القمر:- نايل سات.

التردد:- 12523.

الاستقطاب:- عمودي.

الترميز:- 27500.

تصحيح الخطأ:- 6\5.

التردد:- 12418.

الاستقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

تصحيح الخطأ:- 4\3.

المباراة السودان – غينيا البطولة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الموعد والتوقيت السبت 09\10\2021 – الساعة 15:00 بتوقيت السودان الملعب ملعب أدرار القنوات الناقلة ssc3 HD – FIFA Youtube

جدول مباريات اليوم الرابع في التصفيات تردد قناة ssc3 HD عرب ساتبطاقة مباراة السودان وغينيا اليوم