وفاة أول رئيس إيرانى

جدة - نرمين السيد - وكان بنى صدر هو أول رئيس لإيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، قبل أن يفر إلى المنفى فى فرنسا.
وأعلنت زوجته وأبناؤه على موقع بنى صدر الرسمى عبر الإنترنت، إنه "توفى فى مستشفى بيتى سالبترير فى باريس بعد صراع طويل مع المرض".
ولم يكن بنى صدر معروفًا قبل أن يصبح أول رئيس لإيران فى يناير 1980 بمساعدة رجال الدين، إلا أنه فر إلى فرنسا بعد بعد عام واحد بسبب صراع على السلطة مع رجال دين متطرفين، حيث قضى هناك بقية حياته.
وقالت أسرته فى إعلان الوفاة على موقعه على الإنترنت، إن بنى صدر "دافع عن الحرية فى وجه الاستبداد والقمع الجديد باسم الدين".
وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال باكنغاد جمال الدين، مساعده بنى صدر منذ فترة طويلة، إن "أسرته ترغب فى دفنه فى ضاحية فرساى بباريس التى عاش فيها خلال منفاه".
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