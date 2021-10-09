السفيرة المصرية فى كيجالى تقدم أوراق اعتمادها للرئيس الرواندى

جدة - نرمين السيد - قدمت السفيرة رانيه البنا، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى رواندا، أوراق اعتمادها إلى السيد الرئيس بول كاجامى، رئيس رواندا، حيث قامت بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى نظيره الرئيس الرواندى.





وأشارت السفيرة المصرية إلى التطورات الأخيرة التى شهدتها العلاقات بين البلديّن على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربةً فى هذا السياق عن الأهمية التى توليها مصر لتعزيز العلاقات مع رواندا فى مختلف المجالات وبصورة تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين المصرى والرواندى. من جانبه، عبر الرئيس الرواندى عن تقديره لشقيقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما وجّه أعضاء حكومته بالاستجابة لمتطلبات تعزيز العلاقات مع مصر.

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