رابط منصة درسك التعليمية للطلبة الأردنيين 2021 تسجيل دخول darsak.gov.jo

نتابع معكم أعزائنا المتابعين طريقة تسجيل الدخول في منصة درسك التعليمية للطلبة الأردنيين، حيث يبحث طلاب وطالبات المدارس في الأردن عن منصة درسك بشكل شبه يومي لمتابعة دروسهم عن بعد، ولخوض الاختبارات وعمل الواجبات الخاصة بهم بشكل إلكتروني “أون لاين”، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية الدخول لمنصة درسك عبر الرابط الرسمي الخاص بها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

منصة درسك

وتعتبر منصة درسك من أحد أهم المنصات التعليمية في الأردن، والتي أطلقتها وزراة التربية والتعليم الأردنية في العام الدراسي الماضي لاستكمال العملية التعليمية عن بعد بسبب انتشار فيروس كورونا بعام 2020.

حيث تم إنشاء المنصة لإتاحة التواصل بين المعلمين والطلبة في الأردن، واستكمال الدروس عن بعد وعمل الواجبات والاختبارات.

وقد حققت المنصة نجاحا في العام الدراسي الماضي، وقد ساعدت في استكمال العملية التعليمية بنجاح في الأردن، وعلى الرغم من أنه قد قلت عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في الأردن، واتجاه الدولة إلى توفير اللقاح للعاملين في القطاع التعليمي، فإنه سيتم العمل بالمنصة إلى جانب الذهاب إلى المدرسة بشكل فعلي في الفترة القادمة.

رابط منصة درسك التعليمية للطلبة الأدرنيين

وسنتابع معكم في الأسطر القليلة القادمة كيفية تسجيل الدخول في المنصة للطلاب باستخدام الحساب الخاص للطالب، ويمكن عمل ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اذهب إلى موقع منصة درسك الرسمي الخاص بالطلاب، من الرابط darsak.gov.jo.

اكتب الرقم الوطني (للطالب الأردني) أو الرقم التعريفي (للطلاب الأجانب) في الخانة المخصصة.

ثم قم بإدخال تاريخ الميلاد الصحيح للطالب في الخانات المخصصة.

اضغط على زر دخول.

أما في حالة نسيان أو عدم معرفة الطالب رقم الدخول الخاص به، فيجب عليه اتباع الخطوات التالية: