نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية يشارك فى مؤتمر إيطاليا – إفريقيا بروما

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الوفد المصرى المُشارك فى النسخة الثالثة من مؤتمر إيطاليا – إفريقيا، بعنوان: "لقاءات مع إفريقيا"، والذى عُقد يومى 7 و8 أكتوبر 2021 بروما، وذلك بمشاركة السفير هشام بدر، سفير جمهورية مصر العربية فى إيطاليا.





هذا، وقام رئيس الجمهورية الإيطالى سيرجيو ماتاريلا بإفتتاح المؤتمر بمشاركة عدد من الوزراء الإيطاليين و32 وزيرًا ونائب وزير من مختلف الدول الإفريقية، وممثلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، علاوة على قيادات عدد من الشركات الإيطالية الكبرى المستثمرة فى إفريقيا، وممثلى الجهات التمويلية الأوروبية والدولية.

تناول نائب وزير الخارجية فى كلمته خلال الجلسة الخاصة بصياغة مستقبل الطاقة فى إفريقيا، أهم ما تضمنته إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام ٢٠٣٥، بالإضافة إلى الإطار التشريعى والتنظيمى لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما حفّز القطاع الخاص على المشاركة فى إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان وغيرها من المشروعات.

كما أشار السفير حمدى لوزا، إلى حرص مصر على استضافة مؤتمر تغير المناخ للعام القادمCOP 27، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير مشروعات الربط الكهربائى عربيًا وإفريقيًا وأوروبيًا، وكذا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال التدريب من خلال البرامج المتميزة التى توفرها المراكز المصرية فى هذا الشأن.