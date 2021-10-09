اعتقال إرهابى تونسى على حدود الجزائر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، ذكرت مصادر من الشرطة التونسية، أن المتهم كان صادر بحقه مذكرة بحث واعتقال، وتم العثور عليه فى إحدى الضيعات الفلاحية بمعتمدية سبيبة، غربى البلاد.

وأشارت إلى أن المعتقل صدر بحقه حكم قضائى بالسجن ثمانى سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى، حيث تعد جبال القصرين معقلاً للجماعات الإسلامية المتشددة المحلية منذ نحو عقد، وكذلك نقطة عبور واتصال للجهاديين الذين ينتقلون بمنطقة شمال إفريقيا والساحل، وينشطون بها.