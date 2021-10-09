وفاة 10 مهاجرين أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكنارى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر رسمية، اليوم السبت، إن جهاز الإنقاذ البحرى الإسبانى رصد الزورق الليلة الماضية، حيث كانت الأمواج تتقاذفه على مسافة 155.5 كيلو مترًا إلى الجنوب من جزيرة جران كناريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفى".

وأشارت المصادر إلى أنه بالإضافة إلى 24 مهاجرًا تم إنقاذهم، كان على متن الزورق 10 آخرون، لقوا حتفهم خلال الرحلة، وتم إلقاء جثامينهم فى البحر، وفقا لما ذكره رفاقهم لفرق الطوارئ التى قدمت لهم الرعاية عقب وصولهم إلى الجزيرة الإسبانية.

وبحسب الوكالة، تم نقل جميع الناجين إلى مراكز صحية، وثلاثة منهم كانوا فى حالة صحية سيئة.

فيما تشير بيانات منظمة الهجرة الدولية الصادرة فى 24 من سبتمبر الماضى، إلى مصرع 785 شخصًا لقوا حتفهم بالبحر المتوسط خلال محاولتهم الوصول إلى جزر الكنارى من القارة الإفريقية منذ مطلع العام، وهو ضعف العدد المسجل فى نفس الفترة من 2020.

وبحسب المنظمة، سجل شهر أغسطس أكبر عدد شهرى من الوفيات خلال رحلة العبور عبر هذا المسار البحرى، بواقع 379 شخصا لقوا حتفهم خلاله، بمعدل 12 شخصًا يوميًا.