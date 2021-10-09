نتائج التصويت الخاص 2021 العراق عبر مفوضية الانتخابات العراقية

نتائج التصويت الخاص 2021 العراق ، أكدت مفوضية الانتخابات العراقية ان النتائج الأولية للتصويت الخاص التي تم الإعلان عنها من قبل العديد من المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة وغير دقيقة، كما أكدت المفوضية الانتخابية انها ليست مسؤولة عن كافة المعلومات التي لم تصدر عنها، كما أوضحت انها لم تعلن عن أية نتائج لحد الساعة مؤكدة انا نتائج الاقتراع الخاص في العراق سوف يتم الإعلان عنها في وقت لاحق مع نتائج التصويت العام، يذكر ان العديد من وسائل اعلام العراقية نشرت النتائج الأولية للاقتراع الخاص وأكدت تفوق ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية في العديد من المحافظات العراقية مسندة هذه المعلومات والأرقام المنشورة للمفوضية الانتخابات العراقية. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بالتفصيل على حقيقة نشر نتائج التصويت الخاص في العراق.

نتائج التصويت الخاص 2021 العراق

أجريت عملية الاقتراع الخاص في العراق يوم الجمعة الموافق للتاسع من شهر أكتوبر الجاري. تحت إجراءات احترازية مشددة تجنبا لانتشار فيروس كورنا وحفاظا على صحة وسلامة المقترعين. وبمجرد انتهاء الانتخابات أعلنت العديد من وسائل الاعلام والجرائد الالكترونية النتائج الأولية للتصويت الخاص. مؤكدة انه وبعد فرز اكثر من 60 في المئة من أصوات الناخبين. وجود تنافس كبير على المركز الثالث والرابع بين حزب الفتح بقيادة هادي العامري وحزب قوى الدولة الذي يرأسه الحكيم والعبادي. فيما تم حسم المراكز الأولى بين الكتلة الصدرية وائتلاف دولة القانون .

مفوضية الانتخابات العراقية

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق عن بلوغ عدد الناخبين في اقتراع التصويت الخاص اكثر من 821800 ناخب وناخبة من أصل عدد الناخبين المسجلين 1196524، حيث بغت النسبة النهائية للانتخابات عند غلق أبواب الاقتراع اكثر من 69 بالمئة، وأكدت المفوضية للعديد من وسائل الاعلام العالمية ان النتائج لم يتم الفصل فيها لحد الآن وان كل ما تم تداوله من نتائج التصويت الخاص 2021 غير صحيحة. وبمجرد اكتمال عملية الفرز وتحديد النسبة الأولية لانتخابات. سيتم الإعلان عنها مباشرة من خلال مؤتمر صحفي وبحضور جميع وسائل الاعلام الوطنية والعالمية.