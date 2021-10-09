بنك التسليف أسقاط باقي أقساط القروض برقم الهوية 1443

بنك التسليف السعودي، أحد أهم وأكبر البنوك السعودية الذي يقدم أنواع مختلفة ومتنوعة من القروض التي يسعى من خلالها لتوفير سبل الراحة والمعيشة الجيدة للمواطنين، فالقروض المقدمة بغرض الزواج أو عمل المشاريع أو ترميم المنزل أو غيرها من الأسباب الأخري، قد دفعت بالكثيرين لتساؤل عنها، خاصة ان البنك يوفر سبل الراحة فى سددا أقساط القرض وعلى فترات طويلة، ومؤخراً قد أنتشرت الأخبار التي تشير لإسقاط أقساط القرض على المقترضين وذلك يكون بناء على شروط ومعايير تم وضعها بمعرفت إدارة البنك، واليوم سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

تقديم الأوراق المطلوبة للإعفاء.

يشترط أن يكون المقترض سعودي الجنسية.

من أهم وأبرز الشروط اللازم الأهتمام بها أن يكون الشخص ليس عليه أي دين أو قرض أخر لأي بنك.

تقديم الضمانات للموافقة على طلب الأعفاء من ضمنها تقرير بالوضع المالي للأسرة وتقرير طبي للشخص المقترض.

شروط الموافقة على إسقاط أقساط القرض بنك التسليف 1443طريقة الاستعلام عن أقساط قرض بنك التسليف 1443

سنوضح لكم الخطوات اللازم اتباعها للاستعلام عن أقساط قرض بنك التسليف وهي:

الدخول على الموقع الالكتروني لبنك التسليف السعودي.

ادخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة المرور ورمز التحقق.

الدخول على خدمة أقساط القرض.

وبذلك تستطيع التعرف على كافة المعلومات الخاصة بأقساط القرض الخاصة بالعميل.

الأوراق المطلوبة للموافقة على اسقاط باقي أقساط قرض بنك التسليف

سنوضح لكم الأن الأوراق والمستندات اللازم تقديمها للموافقة على طلب اسقاط باقي أقساط بنك التسليف، فيجب الأهتمام بها وعدم إغفال أي مستند من تلك المستندات وهي:

تقديم تقرير يوضح الوضع المالي والمعيشي للمواطن.

تقديم تقرير طبي خاص بالمواطن المقترض.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم البطاقة العائلية الخاصة بالمواطنز

التوقيع على الطلب المقدم من المواطن.

ارسال الأوراق والمستندات الموضحة للديوان الملكي عن طريق البريد.

وبذلك نكون قدمنا لكم كل ما هو متعلق بقروض بنك التسليف السعودي، والشروط الخاصة بأسقاط بأقي أقساط القرض، والأوراق المطلوبة لذلك، بالاضافة لخطوات الاستعلام عن أقساط القرض، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.