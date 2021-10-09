ثمنه 70 ألف دولار.. رونالدو يطلب "الجهاز السحري" من إيطاليا

يعرف النجم البرتغالي كريستيانو بالتزامه وانضباطه العاليين، والمحافظة على لياقته البدنية العالية، وهو ما جسده خلال عودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

وللحفاظ على مستواه المرتفع بعمر 36 عاما، يتبع رونالدو نظاما غذائيا وتدريبيا صارما، كما يمضي وقتا كبيرا من وقته في "الاستشفاء".

وتتم عملية الاستشفاء بعد بذل المجهود خلال المباريات، وتتم بتدليك وإراحة العضلات بشكل مطول، لتجنب الإصابات.

ووفقا لصحيفة "الصن"، استعان رونالدو بجهاز الاستشفاء الأول له، في مانشستر، وهو غرفة العلاج بالثلج، والتي تكلف قرابة 70 ألف دولار.

وقالت الصحيفة إن رونالدو طلب نقل "غرفة التبريد" الخاصة به من تورينو إلى مانشستر على وجه السرعة، بعد أن كانت من أجهزته الرئيسية عندما كان بصفوف يوفنتوس الإيطالي.

ويستخدم الجهاز للمساعدة في إعادة تأهيل الأنسجة البشرية وعلاجها، ويمكن أن تنخفض درجة الحرارة إلى 200- درجة مئوية.

بعد ذلك، يتم ضخ سائل النيتروجين في الهواء الذي يحيط أسطوانة تبريد الجسم، ويمكن للرياضيين قضاء 5 دقائق كحد أقصى في الغرفة، وإلا يعرضون أنفسهم لمخاطر صحية.