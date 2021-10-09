الهند: أزمة كهرباء وشيكة بعد تراجع مخزون الفحم فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - حذر أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء نيودلهى، اليوم السبت، من أزمة وشيكة فى الكهرباء بالعاصمة الهندية التى يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، مرجعًا ذلك إلى أزمة نقص الفحم، ما يؤدى بالفعل إلى انقطاع الكهرباء فى بعض الولايات الشرقية والشمالية.





وقال كيجريوال، إنه حث حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، الاتحادية على تخصيص كميات أكبر من الفحم والغاز للمحطات التى تزود العاصمة بالكهرباء، لأن كثيرًا منها كان لديها فى الأسبوع الماضى، مخزون من الفحم لا يكفى إلا ليوم واحد فقط. وكتب كيجريوال فى تغريدة: "دلهى قد تواجه أزمة كهرباء". وأشارت وكالة "رويترز"، أمس الجمعة، إلى أن أكثر من نصف محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم فى الهند، وعددها 135، والتى توفر نحو 70% من احتياجات البلاد من الكهرباء، لديها مخزونات وقود لا تكفى إلا لأقل من ثلاثة أيام. وتشهد أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء ارتفاعًا على مستوى العالم، نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء بسبب النمو الصناعى، مما أدى إلى تراجع إمدادات الفحم والغاز الطبيعى المسال.

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