أمريكا: 44 مليون إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، جاء ارتفاع حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 0.2% خلال الأسبوع الماضى. وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بالوباء عند 4.77 مليون إصابة، بزيادة 0.1%، مقارنة بنفس الفترة فى اليوم السابق.
كما شهدت ولاية ميشيجان زيادة بنسبة 0.9% فى عدد الحالات، مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالى إلى 1.19 مليون حالة. وسجلت ولاية كانساس أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة عند 374 حالة.
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