العواملة : توقع ببيع 35 ألف شقة مع نهاية العام

دوت الخليج :- توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، ارتفاع عدد الشقق المباعة مع نهاية العام إلى 35 ألف شقة مقارنة مع 29 ألف شقة خلال عام 2020 و 33 ألف شقة في عام 2019.
وقال : إن العام 2021 يعتبر عام التعافي في القطاع العقاري، حيث ارتفعت المساحات المرخصة بنسبة 45% مقارنة مع العامين الماضيين وعاد العديد من رجال الأعمال للإستثمار في هذا القطاع، كما وأن الطلب ارتفع من قبل المواطنين لشراء الشقق للسكن أو للإدخار ، وفق هلا اخبار .
وأضاف أن هناك زيادة في عدد المباني المباعة مقارنة بالعام الماضي بحوالي 200 مبنى على الأقل، وهو ما سيعمل على زيادة في الإيرادات بحوالي 500 مليون دينار.
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