لبنان: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل عن البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إل بى سى آى" اللبنانية، جاء الانقطاع بعد تدنى توليد الطاقة إلى ما دون 200 ميجاوات.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان حذرت فى الشهر الماضى، من انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد، فى ظل انخفاض حاد لمخزوناتها من المحروقات.
وقالت الشركة فى بيانها، آنذاك، إنها "تستطيع توليد أقل من 500 ميجاوات من الكهرباء باستخدام زيت الوقود الذى تحصل عليه بموجب اتفاقية تبادل مع العراق"، حيث أدى النقص الهائل فى المحروقات إلى عجز الدولة عن توفير أى إمدادات تذكر للكهرباء على مدى الشهور القليلة الماضية، بينما اعتمد الكثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة.
وأشارت الشركة إلى أن مخزونها المتبقى من المحروقات تدنى بشكل حاد جدًا، حتى إنه نفد بالكامل فى عدد من المعامل، مما أدى إلى توقفها قسريًا عن إنتاج الطاقة.
وقالت الشركة فى بيان، إن جميع الخيارات التى يمكن اللجوء إليها استنفدت، فيما لم يعد بإمكانها سوى تسيير المجموعات الإنتاجية المتبقية بما يتجانس مع مخزونها المتبقى من المحروقات.
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