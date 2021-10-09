ترحيب أمريكى وأممى بتوقيع لجنة 5+5 الليبية خطة عمل انسحاب المرتزقة

جدة - نرمين السيد - وقال السفير نورلاند، فى تغريدة له عبر توتير وفقا لوكالة الأنباء الليبية، إن التقدم الذى أحرزه القادة العسكريين فى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) يمكن أن يكون نموذجًا للقادة السياسيين فى التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات.
وفى سياق متصل، رحَّبت الأمم المتحدة بتوقيع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، وقالت الأمم المتحدة - فى بيان : "إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اختتمت الجمعة اجتماعًا استمر ثلاثة أيام فى مقر الأمم المتحدة بجنيف، انتهى بالاتفاق وتوقيع «خطة عمل شاملة»"، وصفتها بأنها "ستكون حجر الزاوية لعملية تدريجية ومتوازنة ومتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضى الليبية".
وأوضحت الأمم المتحدة، أن توقيع الخطة يأتى تماشيًا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع فى 23 أكتوبر من العام الماضى، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة 2570 و2571 (2021) بشأن ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين.
وشدَّدت على أن خطة العمل ستكون بقيادة وطنية، وتدعم الليبيين فى استعادة سيادتهم وسلامتهم والحفاظ على سلام واستقرار وأمن بلادهم، فيما أشادت بالجهود المستمرة التى تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
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