التسجيل ببرنامج حساب المواطن كمستخدم جديد مع توضيح شروط التسجيل وموعد صرف الدفعة 47 ، حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم الحكومية بالمملكة العربية السعودية، وبدأ العمل به في ديسمبر 2017 بهدف تقديم الدعم المادي للعديد من الأسر متوسطة ومحدودة الدخل لتخفيف الأعباء المادية عليهم وكذلك لإعانتهم على توفير متطلبات المعيشة وإتاحة حياة أفضل لهم، ومن أهداف البرنامج أيضًا تخفيف الخسائر التي لحقت بالعديد من المواطنين بسبب التوسعات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وفي مارس 2019 قام البرنامج بإطلاق تطبيًقا يصلح لجميع الجوالات والأجهزة الذكية ليتمكن المستفيد من البرنامج من الدخول عليه وتعديل بياناته ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بطلبه.

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن .

. الضغط على أيقونة تسجيل جديد.

يقوم المستفيد بكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها مثل رقم الهوية ورقم الجوال ورمز التحقق.

النقر على أيقونة تسجيل.

سوف يقوم البرنامج بإرسال رسالة تحتوي على الرقم السري للمستفيد على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

في حالة رغبة المستفيد في تغيير الرقم السري يقوم بتسجيل الدخول ثم تغيير كلمة المرور وتأكيدها.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك حاملي بطاقات التنقل زوجة المواطن وزوج المواطنة وأبناءها.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية أثناء فترة الاستفادة من البرنامج.

عدم تواجد المستفيد في أي دار من دور الإيواء أو السجون.

تطابق البيانات التي تم إدخالها مع المسجلة بالجهات المعنية.

خطوات التسجيل ببرنامجكمستخدم جديد 1443ه‍شروط الأهلية للتسجيل في برنامج حساب المواطن للمواطنين

هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر أنه قد قام بأكثر من 1.3 مليون عملية تعامل خلال الربع الثالث من العام 2021م

موعد إيداع الدفعة 47 من برنامج حساب المواطن

يقوم برنامج حساب المواطن بصرف الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مالم يتوافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية بالسعودية، ويمكن تغيير موعد الصرف على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في حالة تقديمه أو تأخيره، وعليه فإنه سوف يتم إيداع وصرف الدفعة 47 من برنامج حساب المواطن يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر 2021م.