إصابة شرطيين إثر اعتداء إرهابى شمالى الهند

جدة - نرمين السيد - أصيب شرطيان بجروح جراء حادث اعتداء إرهابى استهدف تجمعا لأفراد الشرطة شمالى الهند.



جدة - نرمين السيد - أصيب شرطيان بجروح جراء حادث اعتداء إرهابى استهدف تجمعا لأفراد الشرطة شمالى الهند. وذكرت قناة (إن.دى.تى.فى.) الهندية أن الحادث وقع فى مقاطعة كولجام فى ولاية جامو وكشمير الشطر الهندى من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

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