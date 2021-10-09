العراق: مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها التام ليوم الاقتراع

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس المفوضين القاضى جليل عدنان - فى مؤتمر صحفى - إن "البيئة الآمنة ستكون متحققة فى الاقتراع العام".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات، الفريق الركن عبد الأمير الشمرى، أنه تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمنى مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وأضاف أن جميع القطاعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية فى البلاد، مبينا أنه لا يوجد أى حظر تجوال يوم غد.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات لتسهيل عملية التصويت يوم غد، مبينا أن القطاعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا تعزيزات إضافية لبعض المحافظات.

من جهته، كشف وكيل جهاز الأمن الوطنى بالعراق حميد الشطرى، عن إجراء تعديلات على الخطط التى أعدتها اللجنة العليا لتنفيذها فى يوم الاقتراع العام.

وقال الشطرى لوكالة الأنباء العراقية، إن اللجنة الأمنية العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب العراقى 2021 وجميع لجانها الفرعية وخلاياها الاستخبارية فى حالة انعقاد دائم.

وأضاف أن اللجنة أجرت تقييما مركزا ومراجعات، لتجربة التصويت الخاص الذى جرى يوم أمس الجمعة، وتم النظر فى الملاحظات والمعوقات التى رافقت تلك التجربة، وبناء على تلك المراجعات تم إجراء بعض التعديلات على الخطط التى أعدتها اللجنة، وستشرف على تنفيذها يوم التصويت العام، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد خطط الطوارئ التى تعالج أى خرق محتمل.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية، لن تتهاون مع أى شخص أو جهة، تحاول التأثير على العملية الانتخابية، وسيتم إحالة المخالفين إلى القضاء فورا.