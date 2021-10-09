وزير الدفاع البريطانى: بعض الدول تستخدم إمدادات الطاقة كسلاح

جدة - نرمين السيد - وأضاف والاس، فى تصريحات نقلتها صحيفة (إندبندنت) البريطانية: "نرى بعض الدول تستخدم الطاقة والهجرة والفضاء الإلكترونى والجريمة المنظمة كأسلحة"، لافتا إلى أن "إصلاحاتنا وإجراءات تحسين التكامل الحكومى تم تصميمها للحد من آثار (هذه الأسلحة)".
وتأتى تصريحات والاس حول "الأسلحة غير التقليدية" مع إثارة مجلس الوزراء البريطانى مخاوف حول خط إمداد الغاز الطبيعى الجديد الذى تبنيه روسيا والتداعيات الأمنية المترتبة عليه بالنسبة لبريطانيا.
وكان مجلس الوزراء البريطانى قد أعلن، أمس الجمعة، أن "بريطانيا أعربت مراراً عن قلقها الكبير تجاه الخط (الروسى) نورد ستريم 2، وتداعياته على أمن الطاقة الأوروبى، وكذلك على المستقبل منزوع الكربون، بالإضافة إلى تأثيره على أوكرانيا، وذلك بعد تحذير خبراء من أن الخط الروسى الجديد سيزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبى على الغاز الطبيعى الروسى ما قد يُخلف آثارا جيو سياسية.
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