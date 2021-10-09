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makani.com.sa حجز منصة مكاني لحضور العديد من المباريات الهامة والتي يحرص الجمهور على حضورها داخل ملاعب المملكة، وقد أعلنت منصة مكاني الرقمية اليوم طرح عدد كبير من تذاكر حضور مباراة السعودية مقابل فريق الصين الوطني في إطار تصفيات اس العالم في قطر والذي تقرر لها أن تقام العام المقبل في 2022.“تذاكر” makani.com.sa حجز منصة مكاني لمباراة السعودية Vs الصين في تصفيات كاس العالم 2022
وقد تراجعت أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا في المملكة بشكل بير، حيث تراجعت إلى ما دون 50 إصابة يوميا بما أتاح العديد من الهيئات والوزارات بفتح باب العودة من جديد للتجمع المشروط للجماهير، وخاصة جماهير كرة القدم التي تعشق تشجيع فرقها القومية على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت المنصة طرح عدد من التذاكر بشكل تجريبي لحضور مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان، وقد شددت وزارة الرياضة على أعداد محددة وضرورة اتخاذ العديد من الإجرءات الوقائية للحضور، وتم حضور المباريات بنجاح ولم يتم تسجي مخالفات أو إصابات، بما استدعي طرح عدد أكبر في مباراة السعودية واليابان الماضية والتي تم حجز ما يزيد عن 45 ألف تذكرة عبر النظام الإلكتروني للمنصة.مباراة السعودية VS الصين
بعد نجاح المنصة الإلكترونية في حجز آلاف التذاكر للمشجعين بالفترات السابقة قر المنصة اليوم طرح عدد كبير من تذاكر حضور مباراة تصفيات اس العالم والتي يخوض فيها الفريق الوطني مباراة هامة أمام نظيره الصيني، ويسعى الفريق الوطني للحصول على دعم الجماهير السعودية المشجعة له للفوز في المباراة، والتي تقام على أرض الملعب الوطني في استاد مدينة الملك فهد بجده، وتم إتاحة يومين فقط لحجز التذاكر.
خطوات حجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
- تبدا الخطوات بالدخول المباشر على منصة مكاني الإلكترونية.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة شراء التذاكر.
- يبدا المستخدم بكتابة بياناته كاملة.
- يقوم باختيار سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكترونية المناسبة له.
- يقوم المستخدم في البداية بالدخول على رابط منصة تذاكر.
- تتم متابعة الخيارات.
- يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني.
- كما يتم تحديد الفاعلية واختيار المقاعد الخاصة.
- يتم الدفع من خيار الدفع عبر المنصة الآمنة.
- تقوم شركة الشحن والتوصيل “سبل” بتوصيل التذاكر إلى المنزل.
الوسوم
makani.com.sa حجز منصة مكاني لحضور العديد من المباريات الهامة والتي يحرص الجمهور على حضورها داخل ملاعب المملكة، وقد أعلنت منصة مكاني الرقمية اليوم طرح عدد كبير من تذاكر حضور مباراة السعودية مقابل فريق الصين الوطني في إطار تصفيات اس العالم في قطر والذي تقرر لها أن تقام العام المقبل في 2022.“تذاكر” makani.com.sa حجز منصة مكاني لمباراة السعودية Vs الصين في تصفيات كاس العالم 2022
وقد تراجعت أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا في المملكة بشكل بير، حيث تراجعت إلى ما دون 50 إصابة يوميا بما أتاح العديد من الهيئات والوزارات بفتح باب العودة من جديد للتجمع المشروط للجماهير، وخاصة جماهير كرة القدم التي تعشق تشجيع فرقها القومية على أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت المنصة طرح عدد من التذاكر بشكل تجريبي لحضور مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان، وقد شددت وزارة الرياضة على أعداد محددة وضرورة اتخاذ العديد من الإجرءات الوقائية للحضور، وتم حضور المباريات بنجاح ولم يتم تسجي مخالفات أو إصابات، بما استدعي طرح عدد أكبر في مباراة السعودية واليابان الماضية والتي تم حجز ما يزيد عن 45 ألف تذكرة عبر النظام الإلكتروني للمنصة.مباراة السعودية VS الصين
بعد نجاح المنصة الإلكترونية في حجز آلاف التذاكر للمشجعين بالفترات السابقة قر المنصة اليوم طرح عدد كبير من تذاكر حضور مباراة تصفيات اس العالم والتي يخوض فيها الفريق الوطني مباراة هامة أمام نظيره الصيني، ويسعى الفريق الوطني للحصول على دعم الجماهير السعودية المشجعة له للفوز في المباراة، والتي تقام على أرض الملعب الوطني في استاد مدينة الملك فهد بجده، وتم إتاحة يومين فقط لحجز التذاكر.
خطوات حجز تذاكر مباراة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم
- تبدا الخطوات بالدخول المباشر على منصة مكاني الإلكترونية.
- يقوم المستخدم باختيار ايقونة شراء التذاكر.
- يبدا المستخدم بكتابة بياناته كاملة.
- يقوم باختيار سعر التذكرة وطريقة الدفع الإلكترونية المناسبة له.
- يقوم المستخدم في البداية بالدخول على رابط منصة تذاكر.
- تتم متابعة الخيارات.
- يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني.
- كما يتم تحديد الفاعلية واختيار المقاعد الخاصة.
- يتم الدفع من خيار الدفع عبر المنصة الآمنة.
- تقوم شركة الشحن والتوصيل “سبل” بتوصيل التذاكر إلى المنزل.
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