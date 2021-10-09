أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوعكشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي عن تطورات جديدة في طقس اليمن بدءاً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي استمرار هطول الأمطار مع تراجع تدريجي خصوصاً من الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن نسبة الهطول المتوقعة على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية من 40 - 60%.

وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده دوت الخليج، أن نسبة هطول الأمطار المتوقعة على السواحل الغربية والجنوبية غربية من 30 -50%، فيما تكون نسبة الهطول على المرتفعات والهضاب الشرقية والسواحل الشرقية من 20-40%.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين في جميع المحافظات إلى توخي الحذر، ومتابعة التحديثات الخاصة بالنشرات الجوية وحالة الطقس.