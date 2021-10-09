اطلع الرئيس التونسي قيس سعيد على مسار تأليف الحكومة، من المكلفة بتشكيل الوزارة نجلاء بودن، بينما أشاد بالجهود الأمنية في البلاد.
وأشاد الرئيس التونسي خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والحقوق.
وقال سعيد: "نحن حريصون على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات.. هدفي تحقيق آمال الشعب".
وحذر قيس سعيد من تدخل الدول الأجنبية في الشأن التونسي، وأكد أن هذا الأمر مرفوض تماما.
وقال الرئيس التونسي: " هناك من يطلب من دول أجنبية التدخل في شؤوننا.. هناك أطراف وشخصيات يعملون ضد الدولة التونسية".
وشدد على أن تونس لن تكون تحت وصاية أي كان، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستتشكل قريبا.
وقال سعيد: "على القضاء أن يؤدي دوره كاملا في هذه المرحلة التاريخية.. نحن حريصون على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال شعبنا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيس سعيد: هناك من يطلب تدخلا أجنبيا في تونس وهذا مرفوض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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