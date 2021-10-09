قيس سعيد: لا نقبل بأن نكون تحت وصاية أى كان والحكومة تتشكل قريبا جدا

جدة - نرمين السيد - وأكد قيس سعيد، خلال لقائه مع رضا غرسلاوى، المكلف بتسيير وزارة الداخلية، فى فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حرصه على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، مشددًا أنه هدفه تحقيق آمال الشعب.
وأضاف "سعيد"، أنه هناك البعض يطلب من دول أجنبية التدخل في شؤوننا، لافتًا إلى أنه هناك أطراف وشخصيات يعملون ضد الدولة التونسية.
وتابع الرئيس التونسى: "لا نقبل بأن نكون تحت وصاية أى كان"، مشيرًا إلى أن الحكومة التونسية ستتشكل قريبا جدا.
وواصل الرئيس التونسى: "نحن حريصون على عدم إراقة الدماء ونسعى لتحقيق آمال شعبنا".
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