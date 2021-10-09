الرئيس التونسى يبحث آخر تطورات تشكيل الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله لها، مساء اليوم السبت، بقصر قرطاج الرئاسى.

وكان الرئيس التونسى قد أكد أنه يجب تشكيل حكومة تلبى تطلعات وطموحات الشعب التونسى خاصة فى هذه الفترة الراهنة الحساسة من عمر البلاد.