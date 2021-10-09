السعودية: اقتصار العمرة والصلاة فى الحرمين على المحصنين ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات فى المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، على المحصنين بجرعتين من اللقاح المعتمد فى المملكة.





وقالت الوزارة فى بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم السبت، إنه انطلاقًا من حرص المملكة على صحة المعتمرين والمصلين، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية فقد تقرر بدءًا من السادسة من صباح يوم غد الأحد اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات فى المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد فى المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق "توكلنا".

وأشار البيان إلى أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب على حاملى تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه، علمًا بأن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها فى مراكز اللقاح فى جميع أنحاء المملكة.